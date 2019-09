Nissan, a sfida ambiente con elettrico

MILANO, 27 SET - "La tecnologia elettrica e' l'unica attualmente disponibile per combattere le sfide ambientali e di qualita' dell'aria. Non ne esiste altra che possa rispondere alle stringenti regole comunitarie e alle multe che a partire dal 1 gennaio 2020 saranno applicate a tutti i costruttori di auto". Bruno Mattucci, presidente e amministratore Delegato di Nissan Italia, interviene così al Green Talk di inaugurazione della 1.000 Miglia Green, la prima gara di regolarità per vetture elettriche e ibride. L'iniziativa rientra nella roadmap strategica Nissan Intelligent Mobility che si propone di definire il modo in cui le auto sono guidate, alimentate e integrate con la societá. "Parliamo di limiti di emissioni ristrettissimi a cui corrisponderanno milioni di euro di esborsi per le Case che non li rispetteranno. Ma questo è solo uno degli aspetti per cui sostenere la mobilità elettrica. Il treno e' partito ed è inarrestabile al livello globale, sta a noi in Italia saper coglierlo" aggiunge.