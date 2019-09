Saturdays for future, spesa consapevole

ROMA, 27 SET - Non solo manifestazioni globali il venerdì: da domani arrivano in tutta Italia, anche i Saturdays for Future, la mobilitazione nazionale lanciata dall'Asvis per sostenere un consumo responsabile e sostenibile. L'obiettivo èquello di migliorare le abitudini di spesa, trasformando il sabato nel giorno di sensibilizzazione e impegno per la produzione e il consumo responsabili a favore dello sviluppo sostenibile per dare concretezza al Goal 12 dell'Agenda 2030, sottoscritta nel 2015 da 193 Paesi dell'Onu, incluso il nostro. L'idea dei Saturdays for Future, per rendere il sabato il giorno della responsabilità per ciò che si acquista e si produce, è stata lanciata il 5 giugno dal portavoce dell'ASviS Enrico Giovannini e dal presidente del comitato scientifico di NeXt Leonardo Becchetti. Prendendo spunto dalla mobilitazione globale sul clima 'Fridays for Future', l'iniziativa invita tutte e tutti a cambiare le abitudini di spesa, rendendo concreto l'impegno per la sostenibilità dello sviluppo.