Tassi giù in asta Btp, 10 anni a minimo

ROMA, 27 SET - Ulteriore discesa dei tassi nell' asta del Tesoro del nuovo Btp a 5 anni e del Btp a 10 anni per un importo complessivo di 6,75 miliardi . Il rendimento del decennale è sceso al nuovo minimo storico dello 0,88% (da 0,96% dell'asta di agosto) e quello del 5 anni è calato allo 0,26% da 0,32% precedente. Venduti anche Ccteu con scadenza gennaio 2025 per 750 milioni con un tasso in discesa a 0,52% da 0,77%.