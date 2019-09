Petrolio: prezzo in calo a 56,11 dollari

ROMA, 27 SET - Quotazioni del petrolio ancora in calo sulle aspettative del riavvio, prima del previsto, degli impianti danneggiati in Arabia Saudita. I contratti sul greggio Wti con scadenza a novembre cedono 30 centesimi a 56,11 dollari al barile; il Brent è a quota 62,12 dollari, in calo di 56 centesimi.