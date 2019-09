Compagnia Sanpaolo-Bei per imprese Nord

TORINO, 26 SET - Nasce - grazie a un accordo tra Banca Europa degli Investimenti e Compagnia di Sanpaolo - il fondo Rif-T che mette a disposizione risorse a favore delle imprese innovative del Nord per accompagnarle sul mercato. Il modello è il fondo Rif creato con le stesse modalità per le imprese del Sud. L'accordo - il primo di Bei con un soggetto privato in Italia - è stato illustrato dal presidente della Compagnia, Francesco Profumo e dal vicepresidente Bei, Dario Scannapieco. La dotazione del fondo è di 36 milioni di euro, 18 della Compagnia più altri 18 di Rif (sotto forma di equity, quasi equity e debito) ai quali si aggiungono risorse Bei fino a 100 milioni per le imprese (la stessa Bei mette altri 200 milioni a disposizione del sistema bancario). Il fondo Rif-T è gestito attraverso una newco da Equiter (Sgr di cui la Compagnia e Intesa Sanpaolo sono primi azionisti con il 33%, Fondazione Crt ha il 22% e Fondazione Cr Cuneo il 12%) e patrimonializzata dalla Compagnia di Sanpaolo.