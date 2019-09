Borsa: Europa debole, Milano -1,5%

MILANO, 25 SET - Borse europee deboli in linea con i mercati asiatici sulle previsioni di una crescita al di sotto del 6% della Cina negli ultimi due trimestri dell'anno. I futures in calo su Wall Street non aiutano, in attesa di conoscere i dati del World Trade Monitor dell'istituto di analisi olandese Cpb, previsti per le 15. Domani invece la parola passa alla Bce, che diffonde il proprio bollettino economico, mentre dagli Usa sono in arrivo oggi le richieste di sussidi di disoccupazione e le vendite di case. Madrid cede lo 0,54%, Londra lo 0,64%, Francoforte lo 0,8%, Parigi l'1,1% e Milano (-1,5%) è in coda. Le vendite interessano tutti i settori, con punte sulla tecnologia (Nokia -3% e Logitech -2,68%) e sui microprocessori. In particolare cede Ams (-4,24%) a seguito delle ipotesi di un intervento di Advent International a fianco di Bain per una controfferta su Osram (-0,11%), di cui il produttore di microchip austriaco detiene il 3,25%. Scivolano le banche a partire da Unicredit (-2,56%).