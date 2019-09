Borsa: Asia debole, Tokyo -0,36%

MILANO, 25 SET - Prevale il segno meno davanti agli indici delle principali borse di Asia e Pacifico per i timori di un ulteriore rallentamento della crescita economica in Cina, prevista dagli analisti al di sotto della soglia psicologica del 6% nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno, contro il 6,3% annuo previsto. In calo Tokyo (-0,36%), Taiwan (-0,41%), Seul (-1,32%) e Sidney (-0,57%), che hanno già chiuso a differenza di Shanghai -0,76%), Hong Kong (-1,27%) e Mumbai (-0,99%). Contrastati i futures, negativi in Europa e positivi in Usa in attesa del World Trade Monitor dell'Istituto olandese di analisi di politica economica Cpb, previsto per le 15 di oggi e alla vigilia del bollettino economico della Bce. Dall'America sono in arrivo invece le richieste di sussidi di disoccupazione e le vendite di case nuove. Il rafforzamento dello yen sul dollaro pesa sui principali costruttori di auto giapponesi, da Suzuki (-5,55%) a Toyota (-4,26%), In controtendenza Sony (+1,78%) e Panasonic (+1,08%).