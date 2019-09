Apple produrrà il Mac Pro in Texas

ROMA, 24 SET - Apple continuerà a produrre i suoi computer Mac Pro in Texas, in un impianto di Austin, dove ha già assemblato la precedente generazione del Pc di fascia alta. Lo riporta il sito Appleinsider. A fine di giugno, il Wall Street Journal aveva riferito che la società di Cupertino era sul punto di spostare l'assemblaggio del dispositivo in una fabbrica vicino Shanghai, poi ha avuto un ripensamento per effetto dei dazi e della guerra commerciale Usa-Cina che avrebbero fatto ulteriormente lievitare il prezzo del dispositivo che si aggira intorno ai seimila dollari. L'azienda di Cupertino ha anche ricevuto esenzioni tariffarie che le consentiranno di importare determinati componenti. Esenzioni che probabilmente il Ceo di Apple Tim Cook ha chiesto al presidente Trump in un incontro avvenuto ad agosto.