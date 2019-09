Al via in Borsa ExtraMot PRO3

MILANO, 24 SET - Borsa Italiana presenta ExtraMot PRO3, il nuovo segmento obbligazionario dedicato alle pmi e società non quotate con ambiziosi piani di crescita. Aumentare la visibilità della aziende e facilitarne l'accesso ai mercati dei capitali è tra i principali obiettivi di ExtraMot Pro3, che nasce come naturale evoluzione del segmento professionale già esistente ExtraMot PRO di Borsa Italiana. Da qui entrano a far parte di ExtraMot Pro3 157 strumenti emessi da 114 società, provenienti da 10 settori diversi e da 15 regioni italiane, per una raccolta complessiva di più di 5 miliardi. "ExtraMot PRO3 è nato con l'obiettivo di permettere alle società non quotate di ampliare la propria platea di interlocutori finanziari a supporto dei loro piani di crescita anche attraverso l'emissione di minibond", ha spiegato il responsabile dei mercati obbligazionari di Borsa Italiana, Pietro Poletto, durante la presentazione a Piazza Affari.