Borsa: Europa ben intonata, fiducia dazi

MILANO, 24 SET - Positive le borse europee con un ritorno di fiducia sull'esito dei negoziati previsti a ottobre sui dazi fra Cina e Usa che spingono al rialzo i futures sui listini statunitensi. Londra sale dello 0,29% mentre la sterlina resta debole in attesa che si pronunci la Corte suprema del paese sulla decisione di Boris Johnson di sospendere il Parlamento. Parigi guadagna lo 0,22% e Francoforte lo 0,15% mentre Milano fa poco meglio (+0,28%). La ripresa della produzione in Arabia Saudita frena i prezzi del greggio ma non i petroliferi. L'unico settore nel quale prevalgono le vendite è quello dell'industria, mentre sono tutti orientati al rialzo gli altri comparti a partire dalle banche.