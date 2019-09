Cause Vivendi-Mediaset a Madrid e Olanda

MILANO, 23 SET - Vivendi lancia le cause legali all'estero contro la costituzione del MediaforEurope, l'holding olandese nella quale il Biscione intende concentrare tutte le sue attività e partecipazioni. Una è stata avviata a Madrid contro l'assemblea che ha dato il via alla fusione di Mediaset Espana con la controllante italiana, l'altra in Olanda contro diversi punti dello statuto di Mfe. Lo rende noto un comunicato di Mediaset. La causa in Olanda, la cui prima udienza è stata fissata per il 16 ottobre prossimo, verte sull'introduzione delle disposizioni previste degli articoli 13 (disposizioni relative alle azioni di voto speciali), 42 (obblighi degli azionisti) e/o 43 (richiesta di offerta obbligatoria) nello statuto sociale previsto dal piano di fusione. Quella in Spagna avrà la prima udienza il 2 ottobre.