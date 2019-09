Industry4.0:Confindustria, green,filiere

ROMA, 23 SET - E' "estremamente interessante questa attenzione alla sostenibilità" nei primi ragionamenti del Governo per ritirare Industry 4.0 e per un Green New Deal. Il leader della Piccola Industria di Confindustria, Carlo Robiglio, - intervistato dall'ANSA - promuove il metodo, indica le priorità: "Sostenere la resilienza, nell'esperienza del terremoto è un valore evidente: dove sono rimasti piccoli imprenditori c'è ancora una comunità perché c'è ancora lavoro". Serve poi "sostegno al meccanismo virtuoso di crescita delle filiere". E la formazione "è la prima emergenza nazionale".