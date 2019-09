Borsa: Milano (-1,1%) prosegue in rosso

MILANO, 23 SET - La Borsa di Milano (-1,1%) prosegue in rosso, in linea con gli altri listini europei che risentono della nuova frenata della manifattura tedesca. Gli investitori restano in attesa di eventuali spunti che potranno arrivare dal discorso di Mario Draghi e degli sviluppi delle trattative tra Usa e Cina sul commercio internazionale. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 142 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,85%. Piazza Affari è appesantita dall'energia e dalle banche. Marciano in forte calo Unicredit (-3,2%), Mps e Banco Bpm (-3,3%), Ubi (-2,5%) e Bper (-2%). Scivola la Juventus (-7,1%), dopo il bilancio con una perdita di 39,9 milioni di euro. In rosso anche il comparto dell'energia dopo il nuovo balzo del prezzo del petrolio. In forte calo Eni (-3%), nel giorno del pagamento del dividendo, Tenaris (-3,1%), Saipem (-3%). In terreno negativo Mediaset (-0,9%) dopo la decisione di Vivendi (piatta a Parigi) di non recedere dall'operazione della holding olandese Mfe.