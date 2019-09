Borsa: Milano peggiora con le banche

MILANO, 23 SET - La Borsa di Milano (-1,2%) peggiora, appesantita dalle banche, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati pesa la nuova frenata della manifattura tedesca, in attesa dell'intervento del presidente della Bce Mario Draghi. Lo spread tra Btp e Bund prosegue in calo a 142 punti base con il rendimento del decennale italialo allo 0,85%. Scivola la Juve (-6,3%), dopo il bilancio che si è chiuso con una perdita di 39,9 milioni. In forte calo anche Ferragamo (-3,3%). Tra le banche giù Mps (-3,5%), Unicredit (-3,2%), Banco Bpm (-3%) e Bper (-2,5%). In rosso il comparto dei titoli legati al petrolio dopo il balzo del prezzo del greggio per le tensioni Usa-Iran. Sono in calo Tenaris (-3,3%), Eni (-2,8%), Saipem (-2,7%). In rosso il comparto dell'automotive con Cnh e Pirelli (-2,4%), Fca e Brembo (-2,2%) e Ferrari (-0,9%). Rallenta Mediaset (-1,2%), dopo il mancato recesso di Vivendi (-0,4%) per l'operazione Mfe. Marciano in terreno positivo Enel (+1,3%) e Amplifon (+0,9%).