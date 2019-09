Borsa: Europa rallenta, Milano -1%

MILANO, 23 SET - Le Borse europee rallentano dopo la nuova frenata della manifattura tedesca. Le peggiori sono Francoforte (-1,1%) e Milano (-1%). In rosso anche Parigi e Madrid (-0,7%) e Londra (-0,3%). Nel Vecchio continente in forte calo il comparto delle banche (-1,2%), delle auto (-1,7%) ed i tecnologici (-1,1%). A Piazza Affari scivola la Juve (-6,6%), dopo il bilancio. Male le banche con Mps (-3%), Banco Bpm (-2,6%), Unicredit (-2,5%), Ubi (-2,1%). In rosso Eni (-2,7%), con il pagamento del dividendo, ed Fca (-1,5%).