Borsa:Europa apre in calo, attesa Draghi

MILANO, 23 SET - Le Borse europee aprono in calo, in scia con l'andamento dei listini asiatica. I mercati avviato la settimana in rosso in attesa del discorso del presidente della Bce Mario Draghi, atteso nel pomeriggio. Sullo sfondo resta l'incertezza sul futuro delle trattative tra Usa e Cina sul commercio internazionale. Poco mosso l'euro sul dollaro a 1,1022 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,2%. In rosso Francoforte (-0,29%), Madrid (-0,26%) e Parigi (-0,2%) mentre è in rialzo Londra (+0,13%).