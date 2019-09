Borsa: Asia in rosso, pesa calo Cina

MILANO, 23 SET - Le Borse asiatiche sono in calo appesantite dalla Cina. I mercati risentono del crollo delle esportazioni della Corea del Sud e delle incertezze sull'esito delle trattative tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. Si guarda anche a Hong Kong dopo il sedicesimo weekend consecutivo di proteste antigovernative e scontri con la polizia. Chiusa la Borsa di Tokyo per festività. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Shanghai (-1,4%), Shenzhen (-1,5%) e Hong Kong (-0,7%). Piatta Seul (-0,02%) mentre corre l'India con l'indice Sensex che guadagna il 3,2%. Sul versante macroeconomico in arrivo l'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona e di Francia, Germania e Stati Uniti. Nel pomeriggio atteso l'intervento del presidente della Bce Mario Draghi.