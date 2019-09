Whirlpool, tavolo al Mise con Patuanelli

ROMA, 20 SEP - È da poco entrato al ministero dello Sviluppo economico l'amministratore delegato di Whirlpool Italia, Luigi La Morgia, per incontrare il ministro Stefano Patuanelli. La convocazione dei vertici aziendali è partita dal Mise martedì scorso, quando la società ha annunciato l'avvio della procedura di cessione del ramo d'azienda che comprende la sede campana del gruppo, dove lavorano 410 persone, alla società Prs con sede a Lugano. Intanto Prs in una nota ha ribadito "di avere già compiuto nelle opportune sedi, tutte le verifiche necessarie" al perfezionamento del trasferimento del ramo di azienda che "rappresenta l'unico modo per tutelare la massima occupazione garantendo al sito di Napoli e ai suoi lavoratori un futuro sostenibile di lungo termine".