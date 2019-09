Borsa:Europa poco mossa, Milano in testa

MILANO, 20 SET - Le Borse europee proseguono poco mosse in attesa dell'avvio di Wall Street dove i futures sono in rialzo. Dopo le mosse delle banche centrali, i mercati sono attendisti in vista degli sviluppi sulla Brexit e sulle trattative tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. Sul versante valutario l'euro sul dollaro è in calo a 1,1027 a Londra. Milano è la migliore (+0,4%) del Vecchio Continente. In positivo anche Parigi e Madrid (+0,3%) mentre sono piatte Londra (+0,04%) e Francoforte (-0,03). L'aumento del prezzo del petrolio spinge i titoli del comparto energia (+0,6%) dove si mettono in mostra Total (+1,3%), Shell e Bp (+0,4%). Bene anche le tlc (+0,6%) e le banche (+0,3%). A Piazza Affari prosegue la corsa di Mediobanca (+2,7%), dopo l'arrivo di Leonardo Del Vecchio che con la sua Delfin è il terzo socio forte di Piazzetta Cuccia. In rialzo Atlantia (+1,8%) ed Eni (+1,1%). In calo le banche con Bper (+1,3%), Banco Bpm e Mps (+0,5%) e Ubi (-0,4%).