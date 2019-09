Borsa: Europa galleggia in cerca spunti

MILANO, 20 SET - Le Borse europee galleggiano in cerca di spunti dopo le mosse delle banche centrali. L'attenzione degli investitori è rivolta al Regno Unito in attesa di sviluppi sulla Brexit. Si guarda anche al prezzo del petrolio e alle tensioni in Medio Oriente. Sul versante dei cambi l'euro sul dollaro è a 1,1055 a Londra. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Piatte Parigi (+0,06%) e Francoforte (-0,09%) mentre è in calo Londra (-0,2%) ed in rialzo Madrid (+0,3%). Nel Vecchio continente marciano in positivo le utility (+0,5%) con Engie (+0,7%), Veolia (+0,5%), Enagas (+0,7%). Bene anche il comparto delle banche (+0,4%) dove si mettono in mostra Barclays (+1,3%), Commerzbank (+1,4%) e Credit Agricole (+0,4%). In positivo le auto (+0,2%) con Renault (+0,3%) e Peugeot (+0,2%). Poco mosso il comparto dell'energia nonostante il lieve aumento del prezzo del petrolio, in rialzo Total (+0,4%) e Shell (+0,3%).