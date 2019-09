Borsa: Asia poco mossa, vola Mumbai +4%

MILANO, 20 SET - Borse asiatiche poco mosse al termine dell'ultima seduta della settimana. Gli investitori restano alla finestra in attesa di possibili sviluppi nelle trattative sul commercio tra Cina e Usa. Torna a svalutarsi lo yen sulle principali valute, sostenendo i titoli del comparto export. In positivo Tokyo (+0,16%), sostenuta dalle aspettative di un nuovo piano di stimolo della Banca centrale del Giappone. Vola Mumbai (+4%) con il taglio delle tasse sulle imprese per stimolare la crescita economica. A contrattazioni ancora in corso è in lieve rialzo Shanghai (+0,1%) e Seul (+0,5%) mentre sono piatte Hong Kong (-0,05%) e Shenzhen (+0,02%). Sul fronte macroeconomico in arrivo l'indice della fiducia dei consumatori dell'Eurozona, i prezzi alla produzione in Germania e l'indebitamento netto nel settore pubblico del Regno Unito.