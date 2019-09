Fincantieri: cento navi in portafoglio

MONFALCONE (GORIZIA), 19 SET - ''Fincantieri ha in portafoglio 100 navi da costruire, di cui 54 da crociera, per un valore superiore a 33 miliardi euro; l'85% delle navi è destinato all'esportazione''. Lo ha annunciato il direttore Navi mercantili di Fincantieri, Luigi Matarazzo, intervenuto alla 'Coin Ceremonj' della 'Msc Seashore', la più grande nave da crociera mai costruita in Italia la cui consegna è prevista per giugno 2021. La 'Msc Seashore' è la prima delle due navi gemelle, della classe Seaside Evo; la consegna dell'altra avverrà il 2023. La Seashore, 339 metri, sarà equipaggiata con le più avanzate tecnologie ambientali. Dal 1990 Fincantieri ha realizzato 92 navi da crociera: 1/3 della capacità mondiale dell'offerta, con un potenziale di 13 milioni di passeggeri: un crocierista su tre nel mondo navigherà su nave Fincantieri. "La maggior parte di queste navi saranno costruite a Monfalcone, sicuramente le più grandi ma occupiamo tutti i cantieri'', ha detto Matarazzo che ha ringraziato le maestranze. (ANSA).