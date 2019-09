Whirlpool pronta a cessione ramo domani

ROMA, 17 SET - Al tavolo sulla vertenza Whirlpool che si sta tenendo al Mise l'ad Luigi La Morgia ha annunciato che domani l'azienda avvierà la cessione del ramo d'azienda per la sede di Napoli. Lo si apprende da fonti presenti al tavolo. L'unica soluzione per lo stabilimento è l'individuazione di un nuovo partner - ha continuato La Morgia - che è stato individuato in Passive refrigeration solutions (Prs). L' avvio della procedura di cessione è giudicata "un'offensiva" da Barbara Tibaldi, della segreteria della Fiom Cgil, che si è rivolta ai vertici aziendali presenti al ministero ricordando loro che c'è ancora un accordo da rispettare, quello firmato dalle parti lo scorso 25 ottobre. "Vi invito ad avere rispetto per i lavoratori", ha detto.