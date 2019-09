Contratti: i sindacati si pesano

ROMA, 17 SET - Al via la misurazione e la certificazione della rappresentanza sindacale. All'Inps il compito di raccogliere i dati su iscritti (dato associativo) e, insieme all'Ispettorato nazionale del lavoro, su voti (dato elettorale), un mix su cui si misurerà la rappresentatività delle sigle, anche nel privato. A metterlo nero su bianco è la convenzione, in dieci articoli, visionata dall'ANSA, che giovedì 19 sarà firmata da Inps, Inl, Cgil, Cisl, Uil e Confindustria. Arriva dopo un lungo percorso, in attuazione dei precedenti accordi sulla rappresentanza, che fissano tra l'altro la soglia del 5% e la maggioranza del 50% più uno per l'ok ai contratti. A garanzia del processo di certificazione verrà istituito un Comitato ad hoc, composto da esponenti delle stesse parti sociali e presieduto da un rappresentante del ministero del Lavoro.