Borsa: Europa chiude in calo

MILANO, 16 SET - Le Borse europee chiudono in calo con le tensioni in Medio Oriente ed il rincaro del prezzo del petrolio. Gli investitori guardano con attenzione anche al Regno Unito ed alle mosse politiche sul fronte della Brexit. Sullo sfondo resta sempre l'attesa per il confronto tra Usa e Cina sul commercio internazionale. L'euro sul dollaro prosegue in calo a 1,1006 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,6%. In rosso Parigi e Madrid (-0,94%), Londra (-0,63%), Francoforte (-0,52%).