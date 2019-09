Mediaset: giorni verità, vola Prosieben

MILANO, 14 SET - In attesa della prossima settimana, decisiva per la costituzione della holding olandese Mfe nella quale Mediaset intende concentrare tutte le sue attività e partecipazioni, corre in Borsa Prosiebensat: il titolo del gruppo tedesco, del quale il Biscione è primo azionista con poco meno del 10%, nelle ultime cinque sedute a Francoforte ha guadagnato il 15%, che porta al 32% il recupero da metà agosto, quando era sceso ai minimi recenti. I fondi si stanno quindi riposizionando, con qualche analista che suggerisce anche in Germania un possibile intervento di Vivendi, che a sorpresa ha già acquistato l'1% circa di Mediaset Espana in fase di fusione con la controllante italiana, primo passo per la nascita di MediaforEurope. Ma i francesi appaiono concentrati soprattutto sulle prossime scelte e hanno solo una settimana per esercitare il recesso dall'operazione: finora non l'hanno fatto, mentre stanno valutando i ricorsi legali contro l'assemblea del Biscione nella quale non ha votato la fiduciaria Simon.