Borsa: Milano tiene con Europa e banche

MILANO, 13 SET - Ultima seduta della settimana positiva per Piazza Affari, sostanzialmente in linea con le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,45% a 22.181 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,54% a quota 24.147. Tra i titoli principali di Milano, molto pesante Atlantia: il titolo, sotto pressione dall'avvio e anche 'congelato' in corso di seduta in asta di volatilità, ha perso l'8% finale a 22,18 euro dopo le misure cautelari dell'inchiesta bis sui report 'ammorbiditi' sulle condizioni dei viadotti gestiti dalla controllata Autostrade. Deboli anche Recordati (-3,2%) e Campari, che ha perso il 2,1%. Molto bene invece le banche, grazie soprattutto ai titoli di Stato italiani che hanno sofferto meno la tensione di giornata rispetto agli altri bond europei: Fineco ha concluso in aumento del 4,5%, Unicredit del 4,3%, Ubi del 3,1%, Intesa del 2,8%. In rialzo di oltre due punti percentuali anche Pirelli, mentre Tim ha segnato un aumento finale dell'1,3% a 0,52 euro.