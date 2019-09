Atlantia: scivola Borsa, -8% finale

MILANO, 13 SET - Giornata molto pesante in Piazza Affari per Atlantia: il titolo, sotto pressione dall'avvio e anche 'congelato' in corso di seduta in asta di volatilità, ha perso l'8% finale a 22,18 euro. Le forti vendite seguono la notizia delle nove misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta bis riguardante i report 'ammorbiditi' sulle condizioni dei viadotti gestiti dalla controllata Autostrade.