Alitalia: verso newco con i 4 partner

ROMA, 12 SET - Sul tavolo dell'operazione Alitalia ci sono ancora dei nodi da sciogliere, ma il lavoro della cordata composta da Fs, Atlantia, Delta e Tesoro va avanti. Lo si apprende da fonti finanziarie in merito all'ipotetica frenata del Mef riportata da indiscrezioni di stampa. Le stesse fonti precisano che alla formazione della newco parteciperanno tutti e 4 i partner, Mef compreso (la cui presenza è comunque subordinata alla definizione del piano industriale), con quote che sono ancora in fase di ultima definizione.