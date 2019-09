Saipem con Daewoo punta su Nigeria

MILANO, 12 SET - Saipem, in joint venture con Daewoo e Chiyoda Corporation (SCD) ha firmato con Nigeria LNG Limited una lettera di intenti per confermarsi come 'preferred bidder' e comunicare l'intenzione di assegnare alla stessa jv il contratto Engineering, Procurement & Construction (EPC) per il progetto Nigeria LNG Train 7. L'operazione è alle battute finali ma, spiega una nota, manca ancora l'approvazione del consiglio di amministrazione e degli azionisti della Nigeria LNG Limited, delle autorità governative o regolatorie per arrivare a un accordo vincolante. Il progetto consiste nel realizzare un treno completo e una unità di liquefazione con una capacità totale di circa otto milioni di tonnellate per anno (mtpa), oltre ad altre opere connesse e infrastrutture, andando così ad espandere l'impianto Gnl (gas naturale liquefatto esistente.La quota di Saipem nella joint venture SCD è di circa il 60%.