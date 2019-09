Borse in rialzo,Asia spinge anche Europa

MILANO, 12 SET - I futures azionari europei salgono preannunciando un'apertura in rialzo in coda alla seduta positiva in Asia. Segnali distensivi nella guerra dei dazi tra Usa e Cina tranquillizzano i mercati, lo yen e i titoli del tesoro sono scesi, mentre lo yuan si rafforza. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,75%, Shanghai sale dello 0,8% e lo Shenzen dello 0,73 per cento Debole Hong Kong (-0,19%) che paga l'offerta a sorpresa sul London Stock Exchange, un prezzo troppo alto secondo gli analisti e un'operazione a rischio dal punto di vista regolamentare. Tra gli eventi chiave da tenere in considerazione c'è la riunione della Bce di oggi da cui ci si attendono nuovi stimoli monetari, dal taglio dei tassi a un nuovo QE.