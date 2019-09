Lse: Borsa Hong Kong offre 36 mld

ROMA, 11 SET - La Borsa di Hong Kong ha presentato a sorpresa un'offerta per acquisire il London Stock Exchange Group da 31,6 miliardi di sterline incluso il debito (circa 36 miliardi di euro). L'amministratore delegato Charles Li ha dichiarato che da tempo l'operatore asiatico di borsa aveva considerato l'accordo "ambizioso e di vasta portata". A inizio agosto Lse aveva intanto raggiunto un' intesa per rilevare il provider di dati finanziari e di piattaforme di trading Refinitiv in una operazione da 27 miliardi di dollari. Il London Stock Exchange, che gestisce anche la Borsa di Milano, ha dichiarato che prenderà in esame la proposta "non sollecitata" della Borsa di Hong Kong ma che conferma l'impegno per l'acquisizione di Refinitiv.