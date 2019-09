Volkswagen svela il nuovo logo

ROMA, 10 SET - Volkswagen svela la sua nuova immagine e il nuovo logo alla vigilia delle giornate stampa del Salone di Francoforte. Il futuro per la 'New Volkswagen' è elettrico, totalmente connesso e con bilancio di CO neutro: non a caso, in parallelo, è stata presentata la ID.3 completamente elettrica. La Casa di Wolfsburg vira così verso un'immagine più moderna. Il nuovo logo piatto e bidimensionale è più chiaro ed è ridotto ai suoi elementi essenziali mentre la nuova immagine del brand e il nuovo logo mirano in particolare a un'alta flessibilità e all'utilizzo digitale. La conversione sarà completata entro metà 2020. Le fondamenta strategiche della nuova immagine del brand sono state sviluppate da un team Volkswagen formato da Design e Marketing, mentre l'attuazione è avvenuta attraverso il coinvolgimento di tutti i reparti dell'Azienda.