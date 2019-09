Moody's, Conte Bis darà stabilità

ROMA, 10 SET - "La formazione di un governo di coalizione di centrosinistra dovrebbe far prevedere un periodo di stabilità politica in Italia, che è positivo nei confronti di uno scenario di debole crescita dell'economia domestica e incerte prospettive di crescita globale". Lo scrive Moody's nella nota di aggiornamento sull'Italia aggiungendo che il nuovo governo "dovrebbe anche consentire la presentazione tempestiva del bilancio 2020" e che "sarà meno euroscettico rispetto al precedente governo del Lega/M5s" e "meno conflittuale nei confronti dell'Europa". Abbiamo ridotto le nostre previsioni di crescita per l'intero anno a solo lo 0,2% (dallo 0,4% in precedenza)". Così Moody's nella nota di aggiornamento sull'Italia in merito al pil del 2019 in cui afferma che "prevediamo una performance di crescita leggermente più forte nella seconda metà dell'anno, con tassi di crescita trimestrali dello 0,1-0,2%" grazie "principalmente ai continui sviluppi positivi sul mercato del lavoro e sulle esportazioni".