Borsa: Asia in rialzo, al palo Hong Kong

MILANO, 9 SET - Avvio di settimana positivo per le borse asiatiche dove resta al palo soltanto Hong Kong (-0,07%) dopo un altro fine settimana di proteste nelle strade. I listini cinesi (Shanghai +0,55%, Shenzhen +1,52%) non sono impensieriti dalla frenata dell'export ad agosto (apri a -1%), emersa dai dati diffusi domenica, e beneficiano piuttosto dell'annuncio fatto venerdì dalla Banca Centrale di permettere alle banche di ridurre le riserve in contanti come misura di stimolo all'economia. In mercati che guardano alle mosse delle altre banche centrali sui tassi, a partire dalla Bce questo giovedì, positiva anche Tokyo (+0,56%)