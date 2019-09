Alitalia dice addio ad Olbia

OLBIA, 7 SET - Finisce la cogestione della continuità territoriale aerea dall'aeroporto di Olbia per Roma e Milano ad opera di Air Italy e Alitalia. Domani, 8 settembre, è la scadenza fissata dall'accordo che le due compagnie hanno siglato lo scorso maggio per dividersi i collegamenti in regime agevolato. Dopo aver operato per tre mesi senza incassare gli oneri, Alitalia si fa da parte. A Cagliari e Alghero si va avanti con la proroga del bando firmato a suo tempo dalla Giunta Pigliaru, a Olbia si attendono le mosse di Air Italy e, soprattutto, della Giunta Solinas. La compagnia nata da Meridiana con un ambizioso piano che punta a Malpensa e ai voli internazionali a lungo raggio, dovrà gestire la continuità territoriale da Olbia sino ad aprile.