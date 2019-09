Borsa: Europa migliora, Milano +0,2%

MILANO, 6 SET - Lieve scossa di Eurostat alle principali borse europee, che girano in positivo dopo il rialzo dell'occupazione registrato nel secondo trimestre nell'Europa dei 28, mentre i futures Usa si mantengono in rialzo e lo spread tra Btp e Bund è stabile tra i 150 e i 152 punti. La migliore è Francoforte (+0,37%), seguita da Parigi e Milano (+0,2%), Londra (+0,15%) e Madrid, che si porta allo zero. Tra i bancari si evidenziano Commerzbank (+0,95%), Credit Agricole (+0,7%) e Standard Chartered (+0,56%), mentre pesano Rbs (-1,81%), Lloyds (-0,53%) e Cybg (-0,45%), quest'ultima reduce da un tonfo di oltre il 20% per effetto di nuovi accantonamenti. In Piazza Affari sono oggetto di prese di beneficio Ubi (-0,92%), Banco Bpm (-0,87%) ed Mps (-1,3%), mentre Unicredit è stabile e Intesa (+0,1%) poco mossa.