Borsa: Europa poco mossa, Milano -0,3%

MILANO, 6 SET - Borse europee poco mosse dopo l'inatteso passo indietro della produzione industriale tedesca, in vista dei dati di Eurostat su occupazione e Pil trimestrale e della nota economica mensile dell'Istat. Milano e Madrid (-0,3% entrambe) stanno indietro con Londra (-0,15%) e Parigi (-0,1%), mentre Francoforte è l'unica in rialzo (+0,14%). Le vendite si concentrano sul settore bancario, a partire dagli Istituti italiani nonostante lo spread stabile a quota 150 punti. Mps (-2%) e Ubi (-1,6%) sono le più colpite da prese di beneficio dopo i recenti rialzi. Giù anche Unicredit (-1,05%) insieme alle britanniche Lloyds (-1,39%) ed Rbs (-1,84%), mentre Cybg (-0,36%) si mantiene sui livelli dello scivolone registrato ieri a Londra per gli accantonamenti previsti. Segno meno anche per SocGen (-0,95%), Bbva (-0,72%) e Bnp (-0,44%).