Borsa, Milano -0,1%, realizzi su banche

MILANO, 6 SET - Piazza Affari si sposta in territorio negativo ed appare fiacca (Ftse Mib -0,1%) dopo una partenza poco variata, con lo spread stabile a cavallo di quota 150 punti. Pesa il rallentamento della produzione industriale tedesca in luglio e c'è attesa per i dati Istat ed Eurostat in arrivo alle 11. Dopo 2 sedute in rialzo (+3% circa da martedì scorso) prevalgono le prese di beneficio, che interessano in particolare i bancari Ubi (-1,5%), Banco Bpm (-1,08%), Unicredit (-1,14%) ed Mps (-2%). Proseguono con moderazione gli acquisti su Stm (+0,6%), sulle stime per fine anno degli analisti per il settore, e di Fca (+0,99%), per l'analogo motivo. Bene anche Ferrari (+1,19%), prese di beneficio su Pininfarina (-0,43%). Proseguono gli acquisti su Atlantia (+1,61%) dopo le dichiarazioni della neoministra dei Trasporti Paola De Micheli che ha confermato che ci sarà solo una revisione della concessione per Autostrade.