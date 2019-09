Borsa: Europa sale, Milano +0,8%

MILANO, 5 SET - Prosegue in rialzo la seduta delle principali borse europee, guidate da Madrid (+1,36%), seguite da Parigi (+1,11%), Francoforte e Milano (+0,8%), mentre Londra (-0,76%) naviga in cattive acque dopo il caos sulla Brexit, con possibili elezioni anticipate e la sterlina comunque in rialzo a 1,21 dollari. In Piazza Affari, con il giuramento del Governo, lo spread risale a quota 151 punti, a beneficio di Unicredit (+2,73%), Ubi (+2,67%) e Banco Bpm (+1,21%), mentre Mps (-1,16%) è oggetto di prese di beneficio. In luce i produttori di microprocessori, con Stm (+4,78%) e Infineon (+5%), dopo la raccomandazione 'outperform' di Credit Suisse sul settore. Sulla piazza di Londra soffre Cybg (-21,58%), quotata anche a Sidney (-20%). La banca commerciale prevede accantonamenti per un importo compreso tra 300 (334) e 450 milioni di sterline (da 350 a 500milioni di euro) a seguito di maggiori costi per l'assicurazione dei pagamenti (Ppi). Bene Fca (+2,65%) e Daimler (+2,9%) dopo un report di JpMorgan.