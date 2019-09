Borsa: Europa chiude in rialzo

MILANO, 4 SET - Le Borse europee chiudono in rialzo, in vista del Beige Book della Fed atteso in serata. Sui mercati del Vecchio continente incide anche un clima più sereno a Hong Kong mentre resta alta l'attenzione nel Regno Unito per la Brexit. Si guarda anche all'Italia dopo la formazione del nuovo governo guidato dal premier Giuseppe Conte. Avanza l'euro sul dollaro a 1,1028 a Londra. In rialzo Parigi (+1,21%), Francoforte (+0,96%), Madrid (+0,79%) e Londra (+0,59%).