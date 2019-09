Borsa: Europa bene, Milano +1,7%

MILANO, 4 SET - Nuovo passo in avanti delle borse europee dopo il dato sui mutui Usa, calati in agosto meno che in luglio, in attesa della bilancia commerciale di luglio e del Beige Book della Fed atteso in serata. Il balzo di Hong Kong (+3,9%) su voci di ritiro della contestata legge sulle estradizioni fa il resto. Milano (Ftse Mib +1,7%) è la migliore seguita da Parigi (+1,17%), Francoforte (+1,12%), Madrid (+0,83%) e Londra (+0,38%), in vista del voto sul rinvio a gennaio della Brexit. Gli occhi sono puntati sulla squadra del nuovo governo, che Giuseppe Conte si appresta a presentare al Quirinale, mentre lo spread tra Btp e Bund rimane stabile sotto quiota 150 punti. In luce tra i bancari Commerzbank (+3,77%), Standard Chartered (+3,23%) ed Mps (+4,28%). Bene gli automobilistici Valeo (+5,6%), Pirelli (+5%), Fca (+2,3%) e Peugeot +2%) dopo una nota di JpMorgan in cui si prevede un forte rialzo dei titoli del settore entro la fine dell'anno.