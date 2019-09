Borsa: Milano +1,6%, spread giù a 147

MILANO, 4 SET - Piazza Affari migliora a metà seduta (Ftse Mib +1,65%) e si conferma prima in Europa. Il mercato attende la lista ufficiale dei ministri del nuovo governo, dopo che Giuseppe Conte avrà sciolto la riserva. Nel frattempo lo spread scende a 147 punti a vantaggio di Mps (+4,5%), Banco Bpm (+2,62%), Unicredit (+2,6%), e Intesa (+1,6%), leggermente più cauta. In luce Atlantia (+4,67%), in vista di una revisione della concessione ad Autostrade in luogo della revoca minacciata dal precedente Governo. Bene Pirelli (+4,64%), Fca (+2,71%), Ferrari (+1,17%) e soprattutto Pininfarina (+9,99%), con le attese di JpMorgan sul settore auto a fine anno. Il possibile ritiro della legge sulle estradizioni a Hong Kong favorisce invece il lusso con Moncler (+3,62%) e Ferragamo (+1,83%).