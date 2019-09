Lagarde, rischi per Eurozona a breve

BRUXELLES, 04 SET - "Le sfide che giustificano l'attuale politica della Bce non sono sparite, l'economia dell'Eurozona affronta rischi nel breve termine collegati a fattori esterni, e l'inflazione resta persistentemente sotto l'obiettivo": lo ha detto Christine Lagarde, prossima presidente della Bce, nell'audizione al Parlamento Ue che oggi voterà sulla sua nomina. "Sono d'accordo con il board della Bce: - ha insistito - è giustificato proseguire una politica accomodante per lungo periodo per arrivare a un'inflazione sotto il 2% ma vicina al target".