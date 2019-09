Borsa: Europa positiva, Milano +1,6%

MILANO, 4 SET - Prosegue in rialzo la seduta delle principali borse europee, dopo il segnale di distensione a Hong Kong (+3,9%), con il possibile ritiro della contestata legge sulle estradizioni. Milano (+1,65%) si conferma in testa nonostante il calo della fiducia dei manager, salita però nel resto d'Europa. Gli acquisti sono spinti infatti dall'attesa per i nomi dei ministri del nuovo governo Conte, che trattiene sotto quota 151 punti lo spread tra Btp e Bund. Cauta Londra (+0,8%), nel giorno del voto in parlamento sul rinvio della Brexit, con la sterlina in ripresa a 1,21 dollari. Fanno meglio Madrid (+0,9%), Parigi (+1,2%) e Francoforte (+1,3%). Positivi i futures Usa in attesa dei mutui, della bilancia commerciale di luglio e del Beige Book della Fed atteso in serata. In luce i bancari Standard Chartered (+3,5%), Hsbc (+2%) a Londra.