Borsa:Europa sale, Milano regina (+1,6%)

MILANO, 4 SET - Borse europee in rialzo dopo la schiarita sulle tensioni a Hong Kong (+3,7%), con la stampa locale che parla di ritiro della contestata legge sulle estradizioni da parte del governatore Carrie Lam. Milano (+1,6%) è la regina in attesa che il presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte sciolga la riserva per il nuovo governo, mentre lo spread tra Btp e Bund resta stabile su livelli minimi a 149 punti. Positive anche Londra (+0,67%), nel giorno in cui si vota il rinvio della Brexit, con la sterlina in rialzo a 1,21 dollari Madrid (+0,77%), Francoforte (+1%) e Parigi (+1,1%). In rialzo i futures Usa in attesa delle richieste di mutui, della bilancia commerciale di luglio e, soprattutto, del Beige Book della Fed sullo stato dell'economia dell'Unione. Gli acquisti si concentrano sui bancari britannici Standard Chartered (+3,14%), Hsbc (+2,36%) e Lloyds (+1,29%). A Milano corre Mps (+5,4%), con Banco Bpm (+3%) e Unicredit (+2,75%). Bene Atlantia con la revisione anziché la revoca della concessione.