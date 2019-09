Iliad, -5% in Borsa dopo semestrale

MILANO, 3 SET - Iliad scivola in Borsa a Parigi dopo la semestrale che si è chiusa con un rialzo dei ricavi a 2,6 miliardi di euro ma anche con un calo del 60% dell'utile a 91 milioni. In riva alla Senna il titolo lascia sul campo il 5,31% a 89,96 euro, ma resta ancora sopra ai minimi toccati lo scorso mese di marzo a 84,4 euro. Rispetto al massimo storico di 129 euro del 14 dicembre scorso però è sotto di oltre il 30%. Sul Mol (+1,8% a 910 milioni in Francia) hanno pesato le perdite operative in Italia, passate da 28 a 108 milioni, dove il Gruppo ha visto salire i propri abbonati oltre quota 4 milioni, con 500mila nuove sottoscrizioni solo nel secondo trimestre dell'anno, con investimenti per 161 milioni di euro.