Cnh: scissione Iveco e Fpt dal 2021

NEW YORK, 3 SET - Cnh Industrial separerà dal 2021 le attività di Iveco e Fpt. Nasceranno due gruppi globali - uno per veicoli commerciali e motori, l'altro per segmenti agricoltura, costruzioni e veicoli speciali - entrambi quotati, con sede legale ad Amsterdam e fiscale in Gran Bretagna. Presentando il proprio piano industriale a Wall Street, Cnh ha reso note le stime sui prossimi anni con un aumento del fatturato del 5% all'anno e investimenti per un totale di 13 miliardi di dollari fino al 2024. Il gruppo ha inoltre annunciato l'alleanza con la start up Nikola, con sede a Phoenix in Arizona, per la produzione di camion a idrogeno ed elettrici in Nord America e in Europa. Investirà 250 milioni di dollari, 100 cash e 150 in servizi e tecnologie, nell'ambito del nuovo round di investimenti di Nikola che punta a raccogliere un miliardo di dollari.