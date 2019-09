Borsa: Europa negativa, Milano -0,2%

MILANO, 3 SET - Procedono in calo le borse europee nel giorno in cui il Parlamento britannico vota la legge per fermare l'uscita senza accordo dall'Ue, previsto per le 14.30 locali. Parigi (-0,6%) è la peggiore, preceduta da Francoforte (-0,45%), Madrid (-0,35%), Londra (-0,25%) e Milano (-0,2%), migliorata dopo la diffusione della bozza di programma del nuovo governo. Tra i titoli più colpiti la britannica EasyJet (-4,27%), oggetto di una raccomandazione di vendita (reduce) da parte di Kepler Chevreux e British-Iberia (-1,58%). Giù anche i titoli del lusso, da Swatch (-3,85%) a Kering (-2,63%) e Richemont (-2,5%), che scontano i disordini a Hong Kong e la guerra dei dazi tra Usa e Cina. Sotto pressione ThyssenKrupp (-3,53%), dopo una nota di Bofa Merril Lynch sul settore dell'acciaio, effetto conti semestrali su Iliad (-3,96%). In campo bancario, con la sterlina ai minimi sotto quota 1,2 dollari, scivolano i bancari Rbs (-2,52%) e Lloyds (-1,9%), al pari dell'insegna commerciale Marks & Spencer (-2,11%).