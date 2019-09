Borsa: Europa in calo, Milano -0,3%

MILANO, 3 SET - Borse europee deboli nel giorno del voto in Parlamento a Londra su una legge che impedisca l'uscita del regno Unito dall'Ue senza accordo. A parte la City (+0,02%) tutto il Continente è in calo, da Francoforte (-0,64%) a Parigi (-0,6%), da Madrid (-0,45%) a Milano (-0,3). Negativi i futures Usa nel giorno della ripresa dopo il ponte del Labor Day. Sul tavolo ci sono la guerra sui dazi e le proteste di Hong Kong, mentre domani la Fed diffonde il Beige Book sullo stato dell'economia dell'Unione. Le vendite interessano tutti i settori, dalle auto, con Renault (-0,9%), Peugeot (-0,8%) e Bmw (-0,55%), alle firme del lusso come Swatch (-2,54%), Richemont (-1,81%) e Puma (-1,55%). Deboli i bancari si salva Hsbc (+0,4%), mentre cedono Santander (-1,46%), Rbs (-0,75%), Intesa (-0,7%) e SocGen (-0,7%). Sotto pressione Iliad (-3,41%) dopo la semestrale.